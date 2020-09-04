Песков заявил, что Беларусь передала ФСБ “доказательства” по делу об отравлении Навального

04.09.2020, 14:11, Новости дня

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что белорусская разведка передала ФСБ материалы, которые якобы доказывают фальсификацию данных об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

Песков допустил, что ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах. Отвечая на вопрос, кому склонна верить российская сторона – Германии или Беларуси, Песков “призвал быть точными и не передергивать факты”, пишет ТАСС.

Он отметил, что медики омской больницы, куда изначально был доставлен Алексей Навальный, были гораздо более открыты с общественностью, в отличие от немецких врачей. Спикер Кремля заверил, что Россия не скрывает факты по делу о возможном отравлении Навального.

Песков подчеркнул, что, если найдется подтверждение наличия отравляющего вещества в организме оппозиционера, в России будет открыто соответствующее уголовное дело.

Он напомнил, что российские врачи не подтверждают версию об отравлении Навального, и добавил, что российская сторона в этой ситуации “предпочитает быть последовательной и осторожной”.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в “Шарите” пока не назвали. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили “долгосрочных последствий его отравления”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений. В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.

3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская разведка перехватила разговор между Германией и Польшей, из которого следовало, что отравления Навального не было.