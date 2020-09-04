 

В Вооруженных Силах Украины за сутки зарегистрировали 42 новых случая коронавируса

04.09.2020, 14:11, Новости дня

По состоянию на 10.00 4 сентября в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 613 человек. Об этом сообщила пресс-служба Медицинских Сил Украины.

За прошедшие сутки зарегистрировано 42 новых пациента с установленным диагнозом COVID-19. Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 13 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона – четыре военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона – пять, Черновицкий военный госпиталь – один военнослужащий, изолятор воинской части Житомирской области – два, инфекционная больница города Хмельницкий – один военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 29 человек (Львовская область – семь военнослужащих, Киевская – восемь и один работник ВСУ, Житомирская область – трое военнослужащих и двое работников ВСУ, Херсонская область – двое военных, Винницкая область – двое военнослужащих и один работник ВСУ, Николаевская, Одесская и Черновицкая области – по одному военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 547 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 65.

За последние сутки в Украине выявили рекордное количество новых случаев инфицирования коронавирусом – 2723.

Предыдущий рекорд был установлен ранее на этой неделе – 1 сентября в Украине подтвердили 2495 случаев инфицирования. 

Общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 130 951.

От коронавирусной инфекции скончался 2761 человек, в том числе 51 – за последние сутки, выздоровело 60 613 (+937 за сутки), 67 577 продолжают болеть.

Больше всего новых случаев за сутки было выявлено в Киеве (319) и Харьковской области (371), меньше всего – в Кировоградской (восемь).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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