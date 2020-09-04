НАТО потребовало от РФ раскрыть ОЗХО программу «Новичок»

04.09.2020, 14:08, Новости дня

Россия должна раскрыть подробности программы производства отравляющих веществ группы «Новичок» Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания альянса на уровне послов, посвященного ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«Российское правительство должно полностью сотрудничать с ОЗХО и с независимым международным расследованием. Ответственные за эту атаку должны быть привлечены к ответственности. Мы также призываем Россию к полному раскрытию программы «Новичок» ОЗХО», – передает слова генсека НАТО ТАСС.

Он добавил, что страны альянса обсуждают возможные ответные меры. «Союзники [страны НАТО] будут консультироваться в ответ на отравление Навального. Пока преждевременно говорить, какой может стать международная реакция», – сказал Столтенберг.

«Мы считаем, что это [инцидент с Навальным] атака против фундаментальных прав, против базовых демократических принципов, на которых основан наш альянс», – сказал он.

В среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

Омские медики, лечившие Навального, не согласны с немецкими коллегами, которые заявили об отравлении оппозиционера.

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – почки, печень, легкие, на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

Тем временем в Белом доме поспешили заявить о намерении привлечь к ответственности якобы причастных к этой ситуации «людей в России». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. А глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе с международными партнерами примет меры против РФ из-за ситуации с Навальным.