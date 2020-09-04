Шойгу сделал прививку от коронавируса

04.09.2020, 14:08, Новости дня

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу привился российской вакциной от коронавируса, информирует Минобороны.

Прибывшим 4 сентября в подмосковный «Парк Патриот» для участия в заседании главам оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии была презентована первая в мире зарегистрированная российская вакцина от новой коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

«Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

Также появилось видео того, как министру сделали прививку: на кадрах видно, как Шойгу заходит в больничный кабинет, здоровается с медиком и присаживается на стул рядом. Министру вводят препарат, каких-либо изменений в его состоянии не видно.

Ранее молдавский президент Игорь Додон заявил, что намерен сделать прививку от коронавируса во время визита в Россию в сентябре-октябре. До этого премьер-министр Белоруссии Роман Головченко решил первым в стране испытать на себе российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сделал прививку от коронавируса.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Массовые процедуры вакцинации от коронавируса начнут проводить в Москве с 5 сентября.