Huawei запускает восемь новых типов товара под брендом Mate

04.09.2020, 13:26, Новости дня

В сети появилась информация о планах китайского производителя электроники Huawei на ближайшее будущее. Ранее, напомним, были сообщения о прекращении производства отдельных видов продукции в этой компании из-за американских санкций.

Но все может быть иначе, сообщает инсайдерский источник. Huawei, по его данным, выводит на рынок новый бренд Mate, под которым намерен выпускать лучшие модели смартфонов. Данная торговая марка была зарегистрирована еще в мае текущего года. Теперь для нее нашлось реальное применение.

Как сообщает источник, всего китайский производитель начнет выпуск восьми новых видов продукции под названием Mate. Мы увидим на полках и MateWatch, и MatePod, и другие гаджеты, в том числе шлемы виртуальной реальности и системы умного дома.