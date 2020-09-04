 

Huawei запускает восемь новых типов товара под брендом Mate

04.09.2020, 13:26, Новости дня

В сети появилась информация о планах китайского производителя электроники Huawei на ближайшее будущее. Ранее, напомним, были сообщения о прекращении производства отдельных видов продукции в этой компании из-за американских санкций.

Но все может быть иначе, сообщает инсайдерский источник. Huawei, по его данным, выводит на рынок новый бренд Mate, под которым намерен выпускать лучшие модели смартфонов. Данная торговая марка была зарегистрирована еще в мае текущего года. Теперь для нее нашлось реальное применение.

Как сообщает источник, всего китайский производитель начнет выпуск восьми новых видов продукции под названием Mate. Мы увидим на полках и MateWatch, и MatePod, и другие гаджеты, в том числе шлемы виртуальной реальности и системы умного дома.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Пандемия не смогла нанести урон экономике Камчатского края

05.07 / Нехватка сна может быть причиной преждевременной смерти

03.09 / ФСБ нашла тротил и оружие в тайнике под Волгоградом

18.07 / В мире коронавирусом заразились более 14 млн человек

21.08 / Эпидемия COVID-19. В Украине установлен рекорд по числу госпитализированных за сутки

25.06 / Ситуация с коронавирусом вновь обострилась в США

26.06 / Российского режиссера Серебренникова приговорили к условному сроку

07.08 / В Индии после неудачной посадки пассажирский самолет разломился пополам. Сообщается о погибших и пострадавших

15.08 / Правительство расширило перечень субсидируемых авиарейсов

12.07 / Раскрыты неизвестные функции смартфонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска