У Берлускони диагностирована двусторонняя пневмония

04.09.2020, 13:20, Новости дня

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного с коронавирусом, диагностирована ранняя стадия двусторонней пневмонии, сообщило в пятницу информационное агентство ANSA.

Двусторонняя пневмония поражает оба легких и может затруднить дыхание. Такая клиническая картина наблюдается у многих пациентов, госпитализированных с COVID-19.

83-летний Берлускони отправился в больницу в Милане «в качестве меры предосторожности» в четверг вечером, через два дня после получения положительного анализа на коронавирус. Hо его состояние не является тяжелым, сообщила его партия Forza Italia в пятницу.