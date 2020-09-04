У Берлускони диагностирована двусторонняя пневмония
04.09.2020, 13:20, Новости дня
У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного с коронавирусом, диагностирована ранняя стадия двусторонней пневмонии, сообщило в пятницу информационное агентство ANSA.
Двусторонняя пневмония поражает оба легких и может затруднить дыхание. Такая клиническая картина наблюдается у многих пациентов, госпитализированных с COVID-19.
83-летний Берлускони отправился в больницу в Милане «в качестве меры предосторожности» в четверг вечером, через два дня после получения положительного анализа на коронавирус. Hо его состояние не является тяжелым, сообщила его партия Forza Italia в пятницу.
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