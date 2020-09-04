 

Bступительные экзамены в вузы начались… на стадионах Узбекистана

04.09.2020, 13:20, Новости дня

Десятки тысяч молодых людей отправились на спортивные арены по всему Узбекистану, чтобы сдать вступительные экзамены в университеты, которые в этом году решено было провести на открытом воздухе в связи с пандемией коронавируса.

В ходе масштабной вступительной кампании, которая продлится две недели, более 1,4 миллиона абитуриентов будут сдавать трехчасовой экзамен, сидя за партами на беговых треках и стадионах.

В рамках централизованной системы приема распределяются около 150 000 мест в разных вузах страны.

На первый экзамен на одном из стадионов Ташкента пришли сотни юношей и девушек в масках.

В Узбекистане насчитывается 42 370 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 324 смерти.



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