ОМОН Белоруссии начал задержания студентов минского университета

04.09.2020, 13:08, Новости дня

Сотрудники белорусского ОМОН проводят задержания среди студентов Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ).

«В университет прибыли три микроавтобуса с сотрудниками ОМОНа, в учебном заведении начались жесткие задержания», – пишет сетевое издание Tut.by.

При этом о причинах происходящего пока неизвестно.

Ранее студенты украинских вузов обратились к белорусским учащимся с призывом учитывать их прошлый опыт участия в акциях Майдана и не совершать подобных ошибок.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».