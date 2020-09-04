47-летняя Высоцкая для фото расстегнула бюстгальтер купальника

04.09.2020, 12:55, Новости дня

Российская актриса Юлия Высоцкая разместила в Instagram фото прогулки по Атлантическому океану. На фото она позирует, показывая голую спину: актриса расстегнула бюстгальтер от купальника.

“Поднять паруса! Курс в таинственную неизвестность, к Мысу Доброй Надежды. Хорошего дня!” – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Поднять паруса! Курс в таинственную неизвестность, к Мысу Доброй Надежды * хорошего дня! #хвостпистолетом #насждутвеликиедела #погнали #юлиявысоцкая #juliavysotskaya

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) 3 Сен 2020 в 2:51 PDT

Высоцкая известна по фильмам “Дом дураков”, “Глянец”, “Рай”, программе “Едим дома” канала НТВ.

Актрисе 16 августа 2020 года исполнилось 47 лет. Она замужем за 83-летним режиссером Андреем Кончаловским. Пара в 2016 году отметила 20-летие брака.