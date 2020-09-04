 

Трамп заявил, что “ладить” с Россией и КНДР – это правильно

04.09.2020, 12:55, Новости дня

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Пенсильвании 3 сентября заявил, что считает правильным “ладить” с такими странами, как РФ и КНДР. Об этом сообщает The New York Times.

Трамп сказал, что всегда выключает телевизор, “слыша, как люди говорят о России в новостях”.

Он раскритиковал представителей Демократической партии США, которые, по его мнению, всегда говорят о России, “а не о Китае”. За это Трамп назвал демократов маньяками.

Американский президент также сказал, что нашел общий язык с лидером КНДР Ким Чен Ыном, несмотря на то, что многие критиковали его за это.

Комментарии Трампа прозвучали в отношении критики в его адрес в связи с отсутствием реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального, пишет издание.

В 2018 году Трамп говорил, что с РФ “нужно ладить”, потому что она может помочь в урегулировании многих международных проблем, в том числе в вопросе гонки вооружений и военного конфликта в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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