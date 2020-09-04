 

Червоненко присоединился к одесской команде “Нашего края”

04.09.2020, 12:55, Новости дня

Экс-министр транспорта и связи, бывший глава Запорожской облгосадминистрации Евгений Червоненко идет на местные выборы в Одессе вместе с партией “Наш край”, сообщили на съезде партии, который прошел в Киеве. Трансляцию политсила вела в своем YouTube.

Червоненко заявил, что намерен продолжить развитие Одессы как логистического центра, доходы которого существенно упали за последние годы.

“Одесса – это наш последний логистический центр. Я вам хочу сказать, что при [экс-министре транспорта и связи Украины Георгии] Кирпе и при мне транзит только через Украину приносил миллиарды долларов – без газовой трубы. Сегодня 120 млн”, – отметил он.

Политик считает, что “Наш край” объединил вокруг себя “людей дела”.

“Здесь есть люди, которым можно пожать руку и которые что-то сделают, а не просто скажут: а что мне за это будет? Понимаете, сегодня страна держится на вот этих людях, – отметил Червоненко. – Я благодарен за доверие, а еще я знаю всех этих людей и знаю, чего от них ждать. Они проверены временем”.

ВИДЕОВидео: НАШ КРАЙ Політична партія / YouTube

На съезде партии “Наш край” приняли решение идти на выборы в советы всех уровней и утвердили программу “12 шагов для развития родного края”. В Сумской области “Наш край” ведет на выборы член политсовета, внефракционный народный депутат Андрей Деркач. В Днепре вместе с партией идет мэр города в 2000–2014 гг. Иван Куличенко, а в Киеве – народный депутат Сергей Шахов.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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