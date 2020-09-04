Подозреваемый в убийстве ультраправого активиста в Портленде погиб при задержании

04.09.2020, 12:05, Новости дня

Подозреваемый в убийстве сторонника ультраправой организации Patriot Prayer в Портленде был убит в четверг вечером при попытке задержания, сообщает New York Times со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ходом расследования.

По данным газеты, подозреваемый Майкл Рейноэль погиб в результате столкновения с властями в городе Лейси, к юго-западу от Сиэтла.

Орегонская газета сообщила, что Рейноэль находился под следствием по делу об убийстве Аарона Дэниэлсона, который вместе с другими сторонниками президента Трампа вступил в столкновение с демонстрантами, выступавшими против расовой несправедливости и жестокости полиции в центре Портленда.