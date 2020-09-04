Поддержанные «Умным голосованием» депутаты проигнорировали оппозиционные инициативы

04.09.2020, 11:48, Новости дня

Депутаты Мосгордумы, избранные после использования стратегии «Умного голосования», отказываются поддерживать протестную активность оппозиционеров, сообщил проект «Фонд Бабла с коррупцией».

Отмечается, что депутат Мосгордумы Евгений Ступин 26 августа сообщил, что он совместно с четырьмя коллегами – депутатами Тимоновым, Енгалычевой, Савостьяновым, Шереметьевым – внесли проект постановления о внесении в Госдуму проекта закона о повышении выплат ветеранам Великой Отечественной войны до 200 тыс. рублей в месяц.

Авторы постановления были избраны при поддержке «Умного голосования». Текст этого постановления – запоздалая поддержка инициативы Алексея Навального, он озвучил свою идею еще в июне, информирует проект «Фонд Бабла с коррупцией».

Сотрудница ФБК Любовь Соболь отметила, что депутаты, избранные при поддержке «Умного голосования», работают на благо москвичей, однако это заявление не соответствует действительности.

Отмечается, что на самом деле поддержка оппозиционных инициатив депутатами, избранными при поддержке «Умного голосования», стремительно сокращается, а деятельность этих депутатов трудно назвать «работой на благо москвичей».

В ноябре 2019 года многие кандидаты «Умного голосования» проголосовали по принципиальным вопросам о бюджете города так, как это сделали коллеги из «Единой России». Согласно поименному списку голосования, 10 из 20 независимых депутатов проголосовали «за» принятие бюджета и еще двое – «воздержались».

В марте депутаты Мосгордумы голосовали в поддержку законопроекта поправок в Конституцию. Тогда в окончательном чтении, когда непосредственно было принято постановление парламента, «против» проголосовали только 11 депутатов из 20 и еще трое – «воздержались».

В июне девять независимых депутатов подготовили обращение о выражении недоверия спикеру Мосгордумы. В своем обращении они в том числе сослались на данные расследования ФБК. Остальные независимые депутаты не поддержали эту инициативу. Навальный отметил, что у такого количества депутатов не хватит голосов для принятия решения.

Таким образом, спустя почти год после избрания после использования стратегии «Умного голосования» депутаты отказываются поддерживать протестную активность. Только пятеро из 20 депутатов все еще поддерживают инициативы Алексея Навального.

Напомним, «Умное голосование» – это акция штаба Алексея Навального, в рамках которой был сформирован список из кандидатов, не состоящих в «Единой России», за которых предлагалось голосовать на муниципальных выборах, прошедших в прошлом году в ряде регионов России.