В результате взрыва бомбы в Пакистане погибли трое военных
04.09.2020, 11:38, Новости дня
В Пакистане трое военных подорвались на самодельном взрывном устройстве, охраняя строителей, работавших на прокладке дороги в районе провинции Северный Вазиристан. Об этом сообщило медиа-крыло вооруженных сил Пакистана Inter-Services Public Relations.
Еще четверо пакистанских солдат получили ранения.
По сообщению Xinhuanet, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная организация “Техрик-и-Талибан Пакистан” – заявление об этом было направлено ею в местные СМИ.
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