 

В результате взрыва бомбы в Пакистане погибли трое военных

04.09.2020, 11:38, Новости дня

В Пакистане трое военных подорвались на самодельном взрывном устройстве, охраняя строителей, работавших на прокладке дороги в районе провинции Северный Вазиристан. Об этом сообщило медиа-крыло вооруженных сил Пакистана Inter-Services Public Relations.

Еще четверо пакистанских солдат получили ранения.

По сообщению Xinhuanet, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная организация “Техрик-и-Талибан Пакистан” – заявление об этом было направлено ею в местные СМИ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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