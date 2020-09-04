 

Один из задержанных ФСБ за подготовку убийств планировал теракт в школе 1 сентября

04.09.2020, 11:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинОдин из молодых людей, задержанных за подготовку массовых убийств, планировал совершить теракт в школе на линейке 1 сентября, следует из видео, распространенного Центром общественных связей ФСБ.

На кадрах показана переписка одного из задержанных.

«Теракт хочу в школе сделать. Пойду на линейку в школу, 100 хочу убить», – передает ТАСС сообщение молодого человека. Он утверждал, что сделал трубчатую бомбу по схеме.

Ранее в пятницу сообщалось, что ФСБ предотвратила массовые убийства в ряде регионов РФ – задержана группа лиц, готовивших преступления в учебных заведениях, зданиях силовых структур и некоторых других людных местах.



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