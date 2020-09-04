В Благовещенске возбуждено из-за ожогов глаз учащихся после дезинфекции

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04.09.2020, 11:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинСледователи возбудили уголовное дело по факту получения учащимися гимназии Благовещенска термических ожогов глаз в результате кварцевания классного кабинета, информирует пресс-служба регионального СК.

«2 сентября в учебном кабинете одного из общеобразовательных учреждений города Благовещенска в результате использования кварцевой лампы 17 учеников 10-го класса получили термический ожог роговицы глаза. По данному факту следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления СК по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По данным регионального Минздрава, 28 учащихся гимназии Благовещенска получили травмы глаз во время дезинфекции класса, у 17 человек наблюдаются наиболее выраженные симптомы.

Установлено, что лампа для кварцевания была включена, когда дети находились в помещении.

По факту произошедшего, прокуратурой города проводится проверка, управлением образования города назначена служебная проверка.

По поручению министра образования области во всех школах региона будет проведен инструктаж о правилах использования лампами кварцевания.

Напомним, в четверг в минздраве Амурской области сообщили, что целый класс гимназии №4 в Благовещенске получил ожоги роговицы глаз после дезинфекции помещения.



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