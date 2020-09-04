Собянин заявил о возможном осложнении ситуации с COVID осенью

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04.09.2020, 10:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинОсенью Москва может столкнуться с некоторым осложнением ситуации с коронавирусом из-за начала учебного года и возвращения людей с дач, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин указал в своем блоге, что «пандемия еще не закончена». Кроме того, «осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации», так как «дети пошли в школы, студенты – в вузы, многие люди вернулись с дач».

«Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих. Возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придется временно закрывать или переводить на «удаленку», – добавил он.

При этом Собянин сообщил в интервью телеканалу НТВ, что значительная часть жителей российской столицы получила естественную иммунизацию от новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

В совокупности с санитарными мерами, которые вводили власти, «это сгладило и увело пандемию на такой уровень, который приемлем» для того, чтобы горожане нормально работали и жили.

Ранее стало известно, что в РФ выявили 5110 новых случаев коронавируса. Накануне, 3 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4995. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 115.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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