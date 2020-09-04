Полиция в Литве начала расследовать акт вандализма в отношении памятника советским солдатам

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04.09.2020, 10:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПолиция Каунасского уезда Литвы расследует акт вандализма в городке Жежмаряй в отношении памятника советским воинам, погибшим в июле 1944 года в боях на линии Правенишкес – Румшишкес.

«Об акте вандализма сообщили местные жители. Инцидент расследуется», – передает ТАСС сообщение уездного комиссариата.

Памятник был облит красной краской, вандалами на нем были намалеваны оскорбительные надписи.

Рядом с памятником в виде стоящего на постаменте воина с флагом находится братское захоронение. При освобождении городка погибли и были здесь захоронены 928 красноармейцев. Известны имена 610 воинов. В 2002 году захоронение было отреставрировано на средства Российской Федерации.

Напомним, в июне памятник советскому воину-освободителю, герою СССР и участнику Великой Отечественной войны Афанасию Лошакову залили краской в литовском Кедайняйском районе.



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