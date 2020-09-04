 

“Схемы”: Компании семьи Медведчука в обход санкций поставляют нефтепродукты из России в США. Видео

04.09.2020, 10:20, Новости дня

Медведчук отказался комментировать вопросы бизнеса, в ExxonMobil заявили, что они не реагируют на предположения или слухи.

“ExxonMobil продолжает придерживаться всех применяемых санкций. Политика ExxonMobil и ее дочерних компаний заключается в соблюдении всех правительственных законов, норм и правил, применяемых к деятельности компании в США и за из пределами… ExxonMobil также ожидает, что поставщики, подрядчики и исполнители будут придерживаться законов, правил и норм”, – заявили в американской компании. 

“Схемы” отметили, что точная сумма контрактов неизвестна, но в среднем стоимость поставок, которые журналистам удалось отследить, эксперты оценивают в $150 млн.

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады, он входит в топ-100 самых состоятельных украинцев по версии журнала НВ. Издание оценило его состояние в $133 млн, он занимает 47-е место в рейтинге. Политик известен своими связями в России, он – кум президента РФ Владимира Путина.

США ввели против него персональные санкции в марте 2014 года в связи с аннексией Крыма.

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Видео: Радіо Свобода / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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