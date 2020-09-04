 

“Бежать за тестом или звонить диетологу?” Джеджула заподозрил у Карпы вторую беременность. Tarabarova назвала его бестактным

04.09.2020, 10:20, Новости дня

Украинская певица Наталка Карпа, которая в декабре 2019 года впервые стала мамой, заявила, что ей сложно избавиться от лишних килограммов в зоне живота. Об этом она рассказала 3 сентября на своей странице в Instagram. 

“После родов сложно сбросить лишний вес, но вопрос в другом. Сегодня мимолетом встретила [шоумена] Андрея Джеджулу и он спросил: “Что, кто-то снова в животике живет?” – поделилась она.

Слова ведущего заставили Карпу задуматься о его правоте. 

“Понимаете, дома сейчас две детские кроватки и ощущения у меня немного странные. Вот и думаю – бежать в аптеку за тестом или звонить диетологу?” – обратилась за советом к подписчикам певица, опубликовав для наглядности свежий снимок. 

“Какой бестактный вопрос! Я бы ему ответила жестко, наверное!” – отреагировала на публикацию певица Tarabarova, которая готовится во второй раз стать мамой. 

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Щось мене мучить одне питання))) Після пологів, якось не легко скидати заи * ву вагу, особливо зона живота.. то ще та проблема, але питання в іншому ; сьогодні мимохідь зустріла @djedjula і він спитав, що хтось в животику знову живе??? Розумієте, ще Всесвіт так дав, що вдома тепер два дитячих ліжечка, і відчуття в мене трохи дивні ))) От, і не знаю бігти в аптеку за тестом, чи таки дзвонити своєму дієтологу??? #карпусямамуся #сонцезалежна #наталкакарпа

Публикация от Наталка КАРПА (@natalkakarpa) 3 Сен 2020 в 10:44 PDT

Наталка (Наталья) Карпа родилась в 1981 году в городе Добромиле (Львовской области). Она заслуженная артистка Украины (2009).

Супруг певицы Евгений Терехов – герой АТО, известный как Титановый Джексон. Пара оформила отношения в 2016 году, а в декабре 2019 года у них родилась дочь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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