Американским спортсменам пригрозили отстранением от Олимпиады

04.09.2020, 10:08, Новости дня

Спортсмены из США могут быть отстранены от участия в Олимпийских играх из-за возможного отказа страны финансировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA), сообщил глава WADA Витольд Банька.

В июне американская газета Washington Post сообщила, что государственное управление США по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP) предложило конгрессу США рассмотреть вопрос об отказе от финансирования WADA, если оно не предпримет серьезных шагов по реформам. В материале говорилось, что США ежегодно перечисляют в WADA 2,7 млн долларов – больше, чем любая другая страна.

«Последствия прекращения финансирования WADA со стороны США могут быть более серьезными и далеко идущими для американских спортсменов. К нам обратились правительства ряда стран мира, которые были шокированы угрозами со стороны властей США, поддерживаемых USADA (Антидопинговым агентством США). Данные правительства хотят, чтобы мы рассмотрели введение поправки к стандарту соответствия, согласно которой неуплата правительством взноса в WADA может напрямую привести к тому, что национальная антидопинговая организация этой страны будет объявлена не соответствующей кодексу WADA. Неизбежно это может иметь серьезные последствия для спортсменов из этой страны, включая их участие в крупных международных спортивных мероприятиях», – передает РИА «Новости» слова Баньки.

Глава USADA Трэвис Тайгарт назвал постыдными угрозы со стороны WADA.

«Угрожать спортсменам одной страны из-за ошибочной модели управления WADA – это разочаровывающе. WADA находится в опасном положении, но незаконно угрожать американским спортсменам – это постыдно. Что-то не так, когда глобальный регулятор атакует одного из своих ключевых партнеров, который делает все, чтобы соблюдать правила, но закрывает глаза на такую страну, как Россия, которая проводит допинговую программу, спонсируемую государством. Просто невероятное лицемерие», – сообщил Тайгарт.