Экология или экономика — Париж не может определиться с участием в «Арктик СПГ 2»

04.09.2020, 9:59, Новости дня

С одной стороны, французское правительство зареклось не поддерживать производства, связанные с добычей и переработкой углеводородов, пытаясь таким образом способствовать сохранению экологии и климата. А с другой — Франции сейчас нужно перезапустить экономику. Поэтому, как пишет Le Monde, Париж никак не может определиться со своей позицией по месторождению «Арктик СПГ 2» в российской Арктике.



Reuters

С одной стороны, Франция пытается перезапустить свою экономику, а с другой — старается заботиться об экологии. Так что Париж пока не может определиться, участвовать ли ему в крупном газовом проекте на территории российской Арктики. Однако ставки в «Арктик СПГ 2» высоки, отмечает Le Monde.

Разработкой месторождения занимаются российская группа «Новатэк» и французская Total, которая участвует в проекте на 21%. Они хотят воплотить ту же концепцию, что на соседнем месторождении «Ямал»: построить огромный завод по сжижению газа, который позволит переправлять газ в Европу и Азию. После добычи газ на месте охлаждается до температуры –163 °C и перевозится кораблями по Северному морскому пути.

Стоимость этого проекта оценивают в сумму $21 млрд. В строительстве должна участвовать франко-американская группа TechnipFMC, которая специализируется на подобных постройках. Как отмечает автор статьи, в таких случаях у Парижа есть прямой механизм поддержки компаний — гарантия на экспорт. То есть государство выступает гарантом для французских компаний, когда те берут кредиты в банках для строительства.

И данный проект поддерживает Министерство экономики Франции. Оно выступает в защиту французского экспорта и отстаивает идею, что использование природного газа необходимо для самого перехода к более чистой энергетике.

При этом экологи напоминают, что ещё в 2019 году французский парламент проголосовал за уход от использования углеводородов к 2050 году. И если сейчас правительство поддержит разработку нового месторождения, это могут расценить как несерьёзность обещаний по климату.

С 2009 года Париж уже проспонсировал подобного рода проекты на сумму €9,3 млрд, что экологи называют формой субсидии для углеводородной сферы. Но если при Франсуа Олланде проект «Ямал» получил поддержку правительства, то Эммануэль Макрон, наоборот, высказался против финансирования загрязняющих производств.

Что же до Арктики и Северного морского пути, которым будут пользоваться производители сжиженного газа, то Макрон во время саммита «Большой семёрки» в августе 2019-го отмечал: «Многие объясняют, что потепление климата — это хорошая новость. Лёд тает, так что мы можем там пройти. Использование этого пути нас убьёт». Экологи, в свою очередь, писали Макрону письма, выражая свою обеспокоенность тем, что новый проект несёт в себе риски как для окружающей среды, так и для климата.

Дополнительные проблемы у «Арктик СПГ 2» связаны с тем, что «Новатэк» находится под американскими санкциями и, видимо, будет обращаться за финансированием в китайские банки. И китайские партнёры также интересуются месторождением. Добыча газа в Арктике имеет для Пекина особое значение в контексте его проекта Нового шёлкового пути, отмечает Le Monde.