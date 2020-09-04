Раскрыта тайна исчезновения цивилизации острова Пасхи

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04.09.2020, 9:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинМеждународная группа ученых выяснила, что цивилизация острова Пасхи исчезла в результате изменения климата и экосистемы.

Исчезновение коренных жителей острова традиционно объясняется двумя гипотезами. Согласно первой, население острова пережило коллапс из-за чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, передает РИА «Новости». 

По другой версии, причиной стало пришествие европейцев. Однако в новой научной работе ученые показали, что ни одна из этих версий не является верной, и на самом деле популяция острова Пасхи пережила три социальных кризиса.

Исследователи считают, что главной причиной упадка цивилизации островитян стали долгосрочные изменения климата, которые повлияли на способность производить продукты питания. Это произошло из-за постепенного уменьшения количества осадков. По мнению ученых, островитяне пытались подстроиться к изменениям климата, поэтому общество превратилось в простое аграрное.

Ранее археологи и почвоведы из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, так как верили в помощь статуй в сохранении плодородия земли.



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