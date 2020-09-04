Умерла одна из пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Анапе

04.09.2020, 9:08, Новости дня

Женщина, пострадавшая при столкновении микроавтобуса с автобусом в Анапе, умерла, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ведомстве сообщили, что «женщина, пострадавшая в ДТП, скончалась», передает ТАСС.

Всего в ДТП пострадали девять человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

При этом в ГУ МВД по Краснодарскому краю официально сообщили, что пострадали шесть человек. По факту ДТП организована проверка.

«По предварительным данным, одно из транспортных средств допустило выезд на встречную полосу. Один из автобусов вахтовый, второй заказной, в заказном было два человека, водитель и его сменщик, оба пострадали. В вахтовом автобусе было девять человек, из которых пострадали четверо. Всего госпитализированы шесть человек», – сообщили в МВД.

Сообщается, что состояние госпитализированных тяжелое. Несовершеннолетних среди пострадавших нет. По данным ГУ МЧС РФ по Краснодарском краю, ДТП произошло в 05.40 мск в поселке Витязево на Объездной улице.

Один из попавших в ДТП автобусов является ведомственным, он приписан к местному санаторию. Второй осуществлял частные пассажирские перевозки.