 

В Украине зафиксирован рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом

04.09.2020, 9:05, Новости дня

За последние сутки в Украине выявили рекордное количество новых случаев инфицирования коронавирусом – 2723, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 3 сентября.

Предыдущий рекорд был установлен ранее на этой неделе – 1 сентября в Украине подтвердили 2495 случаев инфицирования. 

Общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 130 951.

От коронавирусной инфекции скончался 2761 человек, в том числе 51 – за последние сутки, выздоровело 60 613 (+937 за сутки), 67 577 продолжают болеть.

Больше всего новых случаев за сутки было выявлено в Киеве (319) и Харьковской области (371), меньше всего – в Кировоградской (восемь).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 4269;
Волынская область – 5723;
Днепропетровская область – 2570;
Донецкая область – 1576;
Житомирская область – 3550;
Закарпатская область – 7888;
Запорожская область – 1768;
Ивано-Франковская область – 9845;
Киев – 14 477;
Киевская область – 6017;
Кировоградская область – 841;
Луганская область – 393;
Львовская область – 15 321;
Николаевская область – 1446;
Одесская область – 8038;
Полтавская область – 886;
Ровенская область – 9535;
Сумская область – 1680;
Тернопольская область – 6841;
Харьковская область – 10 312;
Херсонская область – 444;
Хмельницкая область – 2848;
Черкасская область – 1756;
Черновицкая область – 10 786;
Черниговская область – 2150.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,3 млн, из них более 17,5 млн вылечились, а 868,7 тыс. умерли. Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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