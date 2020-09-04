“Крутое перевоплощение! Не узнать!”. Тина Кароль сменила имидж для съемки Vogue

04.09.2020, 9:05, Новости дня

На фан-странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram обнародовали ее снимки, сделанные для сентябрьского номера украинского журнала Vogue.

Певица запечатлена в двух образах: декольтированном кожаном комбинезоне и макси-платье с глубоким выкатом на спине.

Съеемка проходила в Нью-Йорке. Автор – фотограф Грег Суолс, который ранее работал с моделями Кардашян, Кайли Дженнер и певицей Кэти Перри.

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Тина Кароль – главная героиня сентябрьского номера Vogue UA. Съе * мку с певицеи * провели в Нью-И * орке. Ее * автор – фотограф Грег Суолс, которому позировали Ким Кардашьян, Каи * ли Дженнер и Кэти Перри, а стилист – Анна Зюрова. В образах Dior, Saint Laurent, Miu Miu и Brandon Maxwell Тина, женщина-вамп украинскои * поп-сцены, чувствовала себя легко и непринужденно. В откровенном интервью Vogue UA Тина рассказала не только о новои * музыке, но и о том, чем любит заниматься в собственном саду, когда из поп-дивы превращается в обычную женщину; как ухаживает за собои * и что думает ее 11-летнии * сын Веня о популярности мамы. #тинакароль

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 3 Сен 2020 в 2:41 PDT

Подписчики прокомментировали снимки.

“Помогите. Как вернуться в реальность? Тина просто нереальная”, – заявила viktoriateslyar.

“Крутое перевоплощение! Не узнать!” – написала a.kobaliia.

В интервью печатному изданию Vogue Тина Кароль рассказала, чем любит заниматься в собственном саду, как ухаживает за собой и что думает ее 11-летний сын Веня о популярности мамы.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. У певицы есть 11-летний сын Вениамин