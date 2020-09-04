Интервью Гордона с Боровым. Где и когда смотреть

04.09.2020, 9:05, Новости дня

Сегодня вечером на YouTube-канале основателя издания, журналиста Дмитрия Гордона выйдет интервью с российским политиком, бывшим депутатом Госдумы РФ, политическим обозревателем Константином Боровым. Об этом журналист сообщил изданию “ГОРДОН”.

Программу записали 2 сентября по Skype. Ее трансляция начнется в 18.00 на канале “Дмитрий Гордон”.

Во время интервью Боровой говорил о гибели первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, российской оппозиции, убийстве российского политика Бориса Немцова и отравлении российского политика Алексея Навального, о ситуации в Беларуси, будущем президента РФ Владимира Путина и о том, планирует ли возвращаться в РФ.

“Навальный полностью контролируемый Кремлем, частью Кремля… Одна из причин убийства Немцова состояла в том, что необходимо было освободить это место [для Навального]. Боря был очень влиятельный в оппозиции, ему удавалось примирять какие-то непримиримые части оппозиции: радикальных националистов-антисемитов, коммунистов типа Сергея Удальцова и либералов”, – сказал политик.

Боровой родился в 1948 году в Москве. Окончил факультет вычислительной техники Московского института инженеров железнодорожного транспорта и механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Защитил кандидатскую диссертацию, доцент.

До конца 1980-х работал в научно-исследовательских институтах и преподавал в вузах. В начале 1990-х принимал участие в создании бирж, банков и инвестиционных компаний. В 1990 году основал Российскую товарно-сырьевую биржу, до 1993 года был ее президентом. Тогда же он основал Партию экономической свободы (в 2003 году ее лишили регистрации). С 1995-го по 2000 год Боровой был депутатом Госдумы РФ. После этого вернулся в бизнес.

В публичных выступлениях Боровой часто критикует российские власти. В 2014 году, опасаясь за свою безопасность, переехал в США, где попросил политического убежища.