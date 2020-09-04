 

ЕС решил не включать Лукашенко в санкционный список из-за Германии

04.09.2020, 8:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный перечень Евросоюза (ЕС), прежде всего из-за позиции Германии, а также Франции и Италии, сообщают немецкие СМИ.

По данным источников газеты Die Welt, Берлин, Париж и Рим заявили, что, «несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми», так как, по их мнению, включение его в черный список будет означать полное прекращение диалога с Минском, передает ТАСС.

За введение ограничительных мер против белорусского лидера выступали страны Балтии и Польша.

Ранее Канада, США, ЕС и Британия обсудили возможные санкции против Белоруссии. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб подчеркнул, что Лондон не признает итогов президентских выборов в Белоруссии, и предупредил о готовности ввести санкции.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.



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