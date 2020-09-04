 

В ответ на прибалтийские санкции Минск проведёт учения с Москвой

04.09.2020, 8:35, Новости дня

Владимир Путин с распада СССР вынашивает мечту о великодержавной России, уверена польская журналистка Дорота Каня. В беседе с Niezalezna она заявила, что проведение учений «Кавказ-2020» совместно с политически нестабильной Белоруссией на руку обеим сторонам. Для Лукашенко учения станут ответом на санкции со стороны Прибалтики.

Проведение стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» запланировано на сентябрь 2020 года. РФ намерена привлечь к их участию солдат из шести стран-партнёров по Шанхайской организации сотрудничества и государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, пишет Niezalezna.

По мнению польской журналистки Дороты Кани, сегодня весь мир является свидетелем мягкой аннексии Белоруссии, которую осуществляет Россия. «Путин с самого начала распада СССР лелеет амбиции и мечты о великодержавной России», — говорит она в беседе с изданием. 

Белорусы не хотят признать результаты сфабрикованных выборов, поэтому Александр Лукашенко в отчаянии обратился за помощью к Путину, считает эксперт. 

«Цель совместных учений Путина и Лукашенко состоит в том, чтобы запугать белорусское общество, и в том, чтобы показать мощь и единство обеих стран», — объясняет Каня. Само название совместных военных учений «Славянское братство», по её мнению, говорит о том, что страны хотят позиционировать себя в качестве союзников. 

Более того, дата их объявления также оказалась неслучайной. Информация появилась сразу же после введения санкций против Белоруссии. Польская журналистка объясняет, что ЕС очень активно обнажает агентурную деятельность РФ и её вредоносного влияния.  «…Учения — это ответ на санкции, которые в отношении Белоруссии ввели прибалтийские страны», — резюмировала она в беседе с Niezalezna.



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