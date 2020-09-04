Внешний вид Зеленского признали не соответствующим протоколу

04.09.2020, 8:08, Новости дня

Внешний вид и одежда президента Украины Владимира Зеленского, которую он надевает на официальные международные встречи, не соответствуют дипломатическому этикету, сообщила эксперт по дипломатическому протоколу, президент Etiquette School Наталья Адаменко.

Адаменко подчеркнула, что на дипломатическом уровне важна любая мелочь во внешнем виде политика, и пренебрегать этим нельзя, передает РИА «Новости».

«Правила поведения между людьми и государствами есть, они прописаны и им нужно следовать. Сегодня некоторые моменты <…> упрощаются в протоколе и этикете. Но не надо подменять понятия: свобода, демократия и хамство с бескультурьем – абсолютно разные вещи», – сказала Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».

Эксперт привела несколько примеров мероприятий с участием украинского президента, на которых внешний вид Зеленского не соответствовал уровню встречи.

Адаменко напомнила, как в самом начале своего президентства украинский лидер пришел на встречу с министрами иностранных дел других государств в черной рубашке с закатанными рукавами, что, по ее словам, было недопустимо. Эксперт отвергла параллели с бывшим американским президентом Бараком Обамой, который также носил рубашки с закатанными рукавами на официальных мероприятиях. Она пояснила, что рубашки Обамы были «ослепительной белизны», и он надевал их исключительно на встречи со своими подчиненными, а не с представителями других государств.

Эксперт также раскритиковала внешний вид украинского президента на мероприятии с участием представителей Японии. «Как можно было прийти на встречу с японскими дипломатами в джинсах и бейсболках? Это же японцы, они еще недавно научились за руку здороваться с европейскими политиками, а тут такой шок. И вряд ли будут прощать», – заключила Адаменко.

Напомним, в октябре 2019 года жену президента Украины Елену Зеленскую раскритиковали в Сети за внешний вид на приеме у императора Японии Нарухито, обвинив ее в неуважении к монарху.