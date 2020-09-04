Роберт Дауни-младший заявил об уходе из фильмов Marvel

04.09.2020, 7:48, Новости дня

Роберт Дауни-младший подтвердил в подкасте SmartLess, что не собирается больше появляться в фильмах киновселенной Marvel.

На прямой вопрос ведущего Джейсона Бейтмана о том, в какой стадии находятся его проекты со студией Marvel, 55-летний актер ответил: «Они все закончены», передает РИА «Новости».

Ранее ходили слухи, что Роберт Дауни-младший может вернуться к роли Железного человека в «Черной вдове».

Напомним, ранее режиссер Фрэнсис Форд Коппола, шестикратный лауреат премии «Оскар», согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес супергеройских фильмов киновселенной Marvel.