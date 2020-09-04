На Донбассе впервые за шесть дней не фиксировали нарушения перемирия
04.09.2020, 7:40, Новости дня
Впервые за шесть дней в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения перемирия. Об этом на своей странице в Facebook сообщает штаб ООС.
“Ситуация в районе проведения ООС остается полностью контролируемой украинским защитниками. Подразделения из состава ОС, добросовестно выполняя задачи по назначению, придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. 3 сентября по всей линии фронта наблюдалась тишина. Фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было”, – говорится в сообщении.
С начала новых суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.
В штабе отметили, что украинские военные занимаются ликвидацией пожаров, которые возникли в Донецкой и Луганской областях.
“Подразделения Вооруженных сил Украины вместе с пожарными Государственной службы по чрезвычайным ситуациям участвуют в тушении огня вблизи населенных пунктов Валуйское, Станица Луганская, Лопаскино, Лобачево, Попасная, Новоалександровка, Трехизбенка. К тушению пожаров привлечено необходимое количество личного состава и техники. Пожары уже ликвидированы в населенных пунктах Красногоровка, Зайцево, Елизаветовка, Золотое-3 и Каменка”, – говорится в сообщении.
Кроме того, саперы ООС в прифронтовых районах разминировали более десяти гектаров территории и передали на уничтожение 142 взрывоопасных предмета.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі…
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Neljapäev, 3. September 2020
До вчерашнего дня нарушений перемирия не фиксировали на Донбассе 28 августа.
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