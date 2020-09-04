Трамп призвал американцев попытаться проголосовать дважды

04.09.2020, 7:08, Новости дня

Социальная сеть Twitter скрыла два сообщения президента США Дональда Трампа, в которых американский лидер призвал проголосовавших по почте американцев сходить на избирательный участок и попытаться проголосовать на президентских выборах во второй раз.

Трамп объяснил, что таким образом избиратели смогут «убедиться, что отправленный по почте бюллетень подсчитан», передает ТАСС.

«Если это произошло, то проголосовать [вторично] вы не сможете, система голосования по почте сработала как надо. Если же он (бюллетень) не был учтен, голосуйте – это право гражданина», – написал американский лидер в своем Twitter.

«Этот «твит» нарушил правила [социальной сети] Twitter по поводу гражданской ответственности и в сфере избирательного права», – указано вместо текста обоих сообщений. При этом пользователи могут прочитать текст опубликованного Трампом сообщения, кликнув на слово «посмотреть».

«Мы поместили уведомление на два «твита» в этом треде за нарушение нашей политики в сфере гражданской ответственности, в частности за побуждение людей потенциально проголосовать дважды», – заявили в компании.

Напомним, Трамп считает, что Демократическая партия предлагает голосовать по почте, чтобы «украсть выборы» и «лишить американский народ справедливых и свободных выборов».