 

Трамп призвал американцев попытаться проголосовать дважды

04.09.2020, 7:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинСоциальная сеть Twitter скрыла два сообщения президента США Дональда Трампа, в которых американский лидер призвал проголосовавших по почте американцев сходить на избирательный участок и попытаться проголосовать на президентских выборах во второй раз.

Трамп объяснил, что таким образом избиратели смогут «убедиться, что отправленный по почте бюллетень подсчитан», передает ТАСС.

«Если это произошло, то проголосовать [вторично] вы не сможете, система голосования по почте сработала как надо. Если же он (бюллетень) не был учтен, голосуйте – это право гражданина», – написал американский лидер в своем Twitter.

«Этот «твит» нарушил правила [социальной сети] Twitter по поводу гражданской ответственности и в сфере избирательного права», – указано вместо текста обоих сообщений. При этом пользователи могут прочитать текст опубликованного Трампом сообщения, кликнув на слово «посмотреть».

«Мы поместили уведомление на два «твита» в этом треде за нарушение нашей политики в сфере гражданской ответственности, в частности за побуждение людей потенциально проголосовать дважды», – заявили в компании.

Напомним, Трамп считает, что Демократическая партия предлагает голосовать по почте, чтобы «украсть выборы» и «лишить американский народ справедливых и свободных выборов».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / ВОЗ о вакцине от коронавируса

29.08 / Волонтеры очистили берега тульских Голубых озер от десятков кубометров мусора

02.08 / Наемники ЧВК “Вагнер” заявляли, что собирались осмотреть собор Святой Софии в Стамбуле – глава Следкома Беларуси

22.07 / США пообещали за информацию о двух украинских хакерах награду в 2 млн долларов

31.07 / Майкл Помпео: Гибель «300 россиян» в Сирии послужила предупреждением для Москвы

14.07 / Убийство женщины-военнослужащей в США положило начало «армейской версии движения #MeToo»

12.07 / Папа Римский Франциск высказал сожаление об изменении статуса Софийского собора

12.08 / В Сенате США пригрозили Лукашенко санкциями

02.07 / Политолог: Итоги голосования подтвердили весомое путинское большинство

03.07 / Опальный уральский схиигумен Сергий извергнут из священного сана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска