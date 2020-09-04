ОСК признала отставание в сроках постройки подлодок «Лада»

04.09.2020, 7:08, Новости дня

Серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 «Лада» идет с отставанием из-за проблем с одним из поставщиков оборудования, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Нам очень хочется разобраться с фундаментальными проблемами, которые мы имеем по этим лодкам, потому что технически один из наших поставщиков не справился с работоспособностью оборудования. Из-за этого завершение строительства первых двух серийных кораблей идет с отставанием. Уперлись в невозможность передачи лодок в том виде, в котором они сейчас есть. Как только эта проблема будет решена, то будем готовиться к завершению строительства», – передает РИА «Новости» слова Рахманова.

Между тем на прошедшем форуме «Армия-2020» заключен новый контракт на строительство одной подлодки «Лада». На предыдущей выставке «Армия-2019» был заключен контракт на строительство еще двух субмарин этого проекта, закладка которых задерживается.

К настоящему времени построена головная лодка проекта 677 «Лада» под названием «Санкт-Петербург», которая находится в опытной эксплуатации в составе ВМФ. Две другие лодки этого проекта «Кронштадт» и «Великие Луки» строятся уже более 15 лет.

Напомним, в июле Раманов заявил, что воздухо-независимую (анаэробную) энергетическую установку (ВНЭУ) для подводных лодок ВМФ РФ создадут до конца 2023 года.О завершении разработки этого двигателя сообщалось в конце июня 2016 года.

Главное преимущество ВНЭУ – увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность несколько недель находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.

В июне 2017 года сообщалось, что подлодки «Лада» первыми получат новейший двигатель. Позже стало известно, что будет отремонтирована и модернизирована подлодка «Санкт-Петербург».