Японцев обидели материалы Минобороны РФ об освобождении Курил

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04.09.2020, 7:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинМинобороны РФ опубликовало архивные фотографии и документы к 75-летию окончания Второй Мировой войны, в том числе об освобождении Курильских островов. На это обратило внимание японское издание Hokkaido Shinbun.

Японские читатели оставили возмущенные комментарии под материалом издания. «Япония объявила капитуляцию 15 августа 1945 года. А десантная операция на острове Шумшу (остров Курильской гряды) началась 18 августа. Разве премьер Абэ этого не знал? Зачем тогда все эти «выверты» с возвратом двух островов? Разве не понятно, что нужно требовать все» – приводит слова пользователя kzk РИА «Новости».

«Россия давно нацелилась на Хоккайдо. <…> Военные базы на четырех «северных островах» уже давно держат Хоккайдо под прицелом русских ракет. Нельзя доверять политиканам из Либерально-демократической партии, которые трясутся от страха, будучи не в состоянии ничего сказать на это России», – сообщил пользователь osc.

«Россия должна ответить за свои разбойничьи действия и оккупацию «северных территорий». В ООН представлены страны-победительницы в войне. Почему они ни слова не говорят в адрес России? В чем тогда вообще смысл существования ООН?» – выразил свое мнение пользователь ms4.

Однако не все читатели согласились с такой позицией. «Когда Советский Союз вступал в войну с Японией, она еще не капитулировала. Это важно. Она не капитулировала даже во время атомных бомбардировок. Японские милитаристы хотели сражаться до конца. <…> Даже если бы СССР не вступил в войну, Япония продолжала бы сопротивляться до конца. Так что разрыв Советским Союзом Пакта о нейтралитете был вполне естественным», – отметил пользователь puchitomat.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Япония отметила 75-летие капитуляции с исторической амнезией.



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