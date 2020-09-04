Трамп объявил о снижении смертности от коронавируса в США на 85%

04.09.2020, 6:48, Новости дня

Показатель летальности коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах по сравнению с апрелем снизился на 85%, сообщил американский президент Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания.

«Благодаря нашим спасающим многие жизни методам лечения уровень летальности с апреля снизился на 85%. Мы достигли самых низких показателей летальности среди других крупных стран мира», – передает ТАСС.

«Смертность и госпитализация из-за COVID-19 [в США] за последнюю неделю радикально снизились», – сообщил Трамп, вопреки официальным данным, согласно которым от COVID-19 в США ежедневно умирают около 1 тыс. человек.

Напомним, 31 августа число выявленных случаев коронавируса в США превысило 6 млн.