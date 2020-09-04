 

Грузовой Ил-76 экстренно сел в Екатеринбурге сразу после взлета

04.09.2020, 6:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинГрузовой самолет Ил-76 экстренно вернулся в екатеринбургский аэропорт Кольцово вскоре после вылета, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Грузовой самолет Ил-76 вскоре после вылета вернулся в аэропорт Екатеринбурга. На борту находились члены экипажа, груза не было», – приводит слова сотрудницы пресс-службы аэропорта ТАСС.

Там уточнили, что аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов.

По словам источника в экстренных службах региона, инцидент произошел около 6.00 (04.00 мск). Причины экстренной посадки грузового самолета выясняются.

Напомним, 28 июля летевший из Лейпцига грузовой самолет Ту-204 после срабатывания датчика неисправности сел в аэропорту Шереметьево.



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