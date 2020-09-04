Мнения: Католицизм и православие столкнулись на белорусском майдане

04.09.2020, 5:08, Новости дня

В белорусских протестах есть и религиозный фактор. Точно так же, как он присутствовал и на украинском Майдане. В Белоруссии сегодня две самых заметных конфессии – православие и католицизм. Именно они борются за внимание митингующих. Вся проблема в том, что у Восточной и Западной церквей слишком разные взгляды на революцию.

В белорусских протестах есть и религиозный фактор. Точно так же, как он присутствовал и на украинском Майдане. В Белоруссии сегодня две самых заметных конфессии – православие и католицизм. Именно они борются за внимание митингующих. Вся проблема в том, что у Восточной и Западной церквей слишком разные взгляды на революцию.

Мягкая сила

В Белой Руси свыше 1700 общин Белорусской православной церкви и около 500 учреждений Римско-католической церкви. По разным статистическим данным, в стране 65–70% православных верующих и около 15–20% католиков. Причем свыше 60% всех католиков сосредоточены на западе Белоруссии, который граничит с Польшей – в Гродненской области, где проживает множество этнических поляков. Всего в стране около 400 тысяч поляков, подавляющее большинство которых, разумеется, католики.

Польша давно простирает свое влияние на Белоруссию, которую видит своей геополитической буферной зоной. Именно поэтому Польша транслирует свои идеи через кабельное телевидение («БелСат»), радиостанции («Рация», «Полония», «Европейское радио для Беларуси»), интернет-сайты («Хартия-97», «Белорусский партизан», «Историческая правда») на белорусском языке, а также посредством фондов («Свободная Беларусь», «Польша – Беларусь», «Помощь полякам на востоке») и системы грантов, развивающих «демократию».

Кроме этого, Римско-католическая церковь уже несколько лет рассматривается белорусскими властями в качестве польской «мягкой силы». Поскольку среди католического духовенства немало ксендзов из Польши, которые, по мнению уполномоченного по делам религии Белоруссии Леонида Гуляко, «пробуют заниматься политикой». В этой связи власти страны начали урезать квоту на въезд в страну иностранных проповедников, ратуя за появление национальных ксендзов.

Критика режима

Удивительно другое: некоторые православные белорусы искренне завидуют католикам, которые первыми и чуть ли не официально поддержали протесты – в лице, например, главы Римско-католической церкви в Белоруссии Тадеуша Кондрусевича, выступившего с резкой критикой режима Лукашенко. Во время акций протеста в Минске торжественно звонили колокола католического кафедрального собора.

Свои заявления в поддержку белорусского протеста сделали и другие католические деятели, например мюнхенский кардинал и глава украинских греко-католиков. А на акции возле белорусского посольства в Москве можно было заметить веселого священника-францисканца.

И для католиков, в отличие от православных, участие в политических акциях не является моветоном, потому что подобное в природе Римско-католической церкви, которая прошла исторический путь до христианского социализма, выступающего за солидарность с трудящимися.

Теология освобождения

Этот путь начался во Франции XIX века с печатных католических изданий либерального толка (L’Avenir, L’Ére nouvelle, Le Сorrespondent) на волне энтузиазма, вызванного Французской июльской революцией. Вокруг редакций стали группироваться верующие, среди которых стали появляться священники и даже епископы. Затем идеи перекинулись на католические СМИ и университеты Европы. Таким образом стало зарождаться движение, именуемое социальным католицизмом. Из него развились такие либеральные течения, как неотомизм, американизм, теологический модернизм, новая теология и прочие.

Одним из самых радикальных течений стала теология освобождения, в которой Христос представлялся освободителем угнетенных, где христианская миссия сводилась к политической деятельности по поиску социальной справедливости и защите притесняемых. Свое развитие это учение получило в Латинской Америке, где католические священники шли рабочими на производства, чтобы разделить участь народа, и даже брали в руки оружие во время государственных переворотов. Яркой иллюстрацией стала сандинистская революция в Никарагуа, когда многие католические священники, последователи «теологии освобождения», оказались на определенное время министрами нового правительства.

Мирное житие

Православная церковь на Руси во все времена была хотя бы внешне аполитичной, а в периоды гражданских потрясений – контрреволюционной. По православному вероучению, первым революционером стал дьявол, а из людей – Адам и Ева. Именно поэтому верующие за православным богослужением просят «тихого и мирного жития», то есть избавить их от революций и переворотов. Потому что святые Восточной церкви в один голос утверждают, что справедливости на земле не существует. Тем не менее, в новое время в Русской православной церкви появились миряне и священники, которые не против примерить роль участников борьбы за справедливость. Они вместе с оппозицией подписывают «открытые письма» и даже участвуют в митингах протеста.

Последние события в Белоруссии словно гильотиной разрубили полотно мнений верующих Русской православной церкви на две части. Равные или неравные – об этом должны рассуждать социологи. Этот факт можно невооруженным взглядом увидеть в социальных сетях, где визуализируются идейные баталии. Одни безоговорочно поддерживают митингующих белорусов, выступающих против нечестных выборов, насилия и несменяемости власти. Другие видят «оранжевые» сценарии, которые приведут к большой крови и к появлению на карте еще одной братской страны, заряженной ненавистью к РФ и всему русскоязычному.

Разность подходов

В этом проявляется та самая разность исторических подходов к протестам в Белоруссии. И христиане здесь не исключение из правил. Православные либералы широко раскрытыми глазами смотрят в будущее, в котором наивно жаждут видеть только позитив. Верующие консерваторы черпают вдохновение из прошлого, предпочитая учиться на ошибках минувших дней.

Русская православная церковь пусть и в меньшем масштабе, но проходит путь, которым уже давно идут католики. В русском сегменте интернета уже давно действуют такие информационные рупоры православной либеральной мысли, как, например, «Православие и мир», «Богослов.ру», а сейчас к ним присоединились и некоторые телеграм-каналы. Примечательно, что на том же «Правмире» во время украинских событий 2014 года появлялись статьи, прославляющие госпереворот, например «Богословие Майдана». Вокруг этих площадок формируется группа православных либералов, среди которых немало священников, и даже епископов, симпатизирующих митингам протеста в РФ и на постсоветском пространстве.

Гимн оппозиции

В этой связи примечательно, что с резкой критикой своего правительства выступил глава Гродненской епархии архиепископ Артемий (Кищенко), а духовенство исполнило гимн белорусской оппозиции «Могутны Божа». Там же, в Гродно, состоялось шествие в поддержку протеста, в котором приняли участие священнослужители и верующие разных религиозных деноминаций – православные, католики, протестанты и иудеи.

В свою очередь на провластном митинге в Гродно президент Белоруссии Александр Лукашенко, обратившись к священникам, призвал их остепениться и заняться своим делом. И намекнул, что государство на эти факты с безразличием смотреть не будет. Но дело даже не в Лукашенко, которого считают диктатором и дипломатически легкомысленным. А в попытке поймать чужую волну.

Чужие речевки

Проблема в том, что когда духовенство солидаризируется с какой-либо политической силой, это раскалывает верующих, для которых священники являются лидерами мнения. Потому что политика – это всегда борьба за власть, которая в том числе предполагает и антиконституционные кровавые сценарии.

Получается, что православные должны молчать? Конечно, нет. Конструктивная критика допустима, опасно другое – протестовать за компанию, пробавляясь чужими речевками, поскольку у организаторов могут быть скрытые мотивы. Ведь мало кто захочет, чтобы его использовали в корыстных целях. Ибо, как приписывают Жоржу Жаку Дантону слова, якобы сказанные им перед казнью: «революция пожирает своих детей». И потом, самое главное дело православных верующих – это молитва.

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