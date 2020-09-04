 

Отели Египта и Мальдив пообещали крупные скидки россиянам

04.09.2020, 4:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинЕгипетские и мальдивские отели готовы значительно снизить стоимость номеров для российских туристов, сообщили в пресс-службе крупного туроператора.

«Что касается цен, то хотели бы акцентировать на том, что отельеры представленных стран уже готовы предложить привлекательные условия для российского рынка. Так, гостиницы Мальдив на осенние даты предлагают скидки до 40% и акции – повышение категории питания (полупансион по цене размещения с завтраками). Отельеры Египта предлагают скидки на проживание в 20% относительно прошлогоднего сезона», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.

Напомним, Египет разрешил приезжающим в страну россиянам не проходить обязательный двухнедельный карантин.

В четверг премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.



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