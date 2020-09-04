Ефремов в суде зачитал посвященные погибшему Захарову стихи

04.09.2020, 4:18, Новости дня

Актер Михаил Ефремов в суде зачитал стихотворение, посвященное погибшему в смертельной аварии Сергею Захарову. В нем артист назвал себя «ужасным человеком».

Стихотворение Ефремова приводит НТВ.

Сергей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным.

Я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.

Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,

Все, что будет потом, только во имя твое.

Я буду молиться, если смогу дотерпеть

До того времени, когда мы станем вдвоем

Там, где никто не сдает и никто не злится.

На том свете нет таких понятий.

Там у всех, как у тебя, светлые лица,

Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.

Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный, ужасный человек.

Ты, к сожалению, не слышишь к тебе моего обращения.

Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.

Господи, дай мне немного сил.

А Сергею – рая.

Вот бы поговорить с ним.

Увидеть бы его, помолчать.

Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.

Есть на кого оставить тайну.

Напомним, в четверг Ефремов признал вину в ДТП. Прокурор запросила для него 11 лет колонии общего режима. Его адвокат Эльман Пашаев заявил, что преступление его подзащитного является неумышленным, и попросил не лишать актера свободы.