Ефремов в суде зачитал посвященные погибшему Захарову стихи
04.09.2020, 4:18, Новости дня
Актер Михаил Ефремов в суде зачитал стихотворение, посвященное погибшему в смертельной аварии Сергею Захарову. В нем артист назвал себя «ужасным человеком».
Стихотворение Ефремова приводит НТВ.
Сергей, мы не были знакомы.
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной комы,
А ты погиб совершенно напрасно.
Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,
Все, что будет потом, только во имя твое.
Я буду молиться, если смогу дотерпеть
До того времени, когда мы станем вдвоем
Там, где никто не сдает и никто не злится.
На том свете нет таких понятий.
Там у всех, как у тебя, светлые лица,
Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.
Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный, ужасный человек.
Ты, к сожалению, не слышишь к тебе моего обращения.
Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.
Господи, дай мне немного сил.
А Сергею – рая.
Вот бы поговорить с ним.
Увидеть бы его, помолчать.
Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.
Есть на кого оставить тайну.
Напомним, в четверг Ефремов признал вину в ДТП. Прокурор запросила для него 11 лет колонии общего режима. Его адвокат Эльман Пашаев заявил, что преступление его подзащитного является неумышленным, и попросил не лишать актера свободы.
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