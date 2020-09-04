 

Джаред Кушнер и Доминик Рааб обсудили ближневосточный мирный процесс

04.09.2020, 2:35, Новости дня

Советник президента США Джаред Кушнер и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в четверг обсудили ближневосточный мирный процесс, сообщает британский МИД.

Джаред Кушнер

«Они приветствовали историческое соглашение по нормализации отношений между Израилем и ОАЭ и обсудили усилия США по содействию нормализации отношений между Израилем и другими арабскими государствами», – сказал представитель ведомства.

«Министр рассказал господину Кушнеру о своем недавнем визите в Израиль и на…палестинские территории, а также о том, что он призвал возобновить сотрудничество между израильскими и палестинскими руководителями в качестве первого шага на пути к возобновлению израильско-палестинского мирного процесса», – отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства Великобритании.

На переговорах также некоторое время присутствовал премьер-министр Борис Джонсон.

«Премьер-министр и министр иностранных дел четко заявили о своей приверженности согласованному двухгосударственному решению», – сказал представитель британского МИД.



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