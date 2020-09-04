 

Дептранс Москвы выпустит духи «Свитер Багрова» и «Утомленные солнцем»

04.09.2020, 2:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинДепартамент транспорта Москвы анонсировал выпуск авторских духов, которые планируется посвятить столичному кинопаркингу, сообщают СМИ.

В серии духов есть продукты с названиями «Свитер Багрова», отсылающие к главному герою фильмов «Брат» и «Брат – 2», передает 360. Авторы описывают аромат как «теплый и укутывающий, который согреет в холодный ноябрь».

Также есть аромат «Дети кукурузы», «Утомленные солнцем», запахи которых связаны с названиями.

Один из ароматов носит название «Гладкий койот», отсылая к мюзиклу «Бар «Гадкий койот». Его создатели пообещали, что аромат будет похож на шипучие пузырьки Coca-Cola. 



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