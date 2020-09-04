 

Фургал захотел, чтобы его дело разбирал суд присяжных

04.09.2020, 2:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинОбвиняемый в причастности к организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожелал, чтобы его судил суд присяжных, сообщил адвокат Борис Кожемякин.

«Он высказывает такие соображения. Но в РФ нужно жить долго, надо еще дожить до этого», – цитирует защитника Фургала РИА «Новости».

Он добавил, что бывший губернатор чувствует себя нормально, «насколько [это] может быть в «Лефортово», врачебная помощь оказывается».

В четверг Басманный суд Москвы продлил срок ареста Фургала на три месяца, до 9 декабря.

В СК РФ предъявил Фургалу обвинение в организации убийства бизнесмена Евгения Зори.

Напомним, Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты краевой законодательной думы от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца. 1 сентября стало известно, что Следственный комитет РФ продлил срок следствия по уголовному делу в отношении Фургала еще на пять месяцев.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / На московской реке распространилось нефтяное пятно

24.08 / В ВОЗ рассказали, можно ли избежать второй волны коронавируса

27.08 / Гривна немного подорожала к основным валютам

10.07 / Стало известно содержание предсмертной записки мэра Сеула

30.06 / На Украине отменили крестный ход по случаю годовщины крещения Руси

13.08 / «Сейчас главное – получить списки задержанных»

17.07 / Гривна подешевела по отношению ко всем основным валютам

19.08 / Французский парфюмер познакомит землян с запахом Луны

12.08 / Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем

07.08 / Шмыгаль рассказал, когда Украина может начать подачу воды в Крым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска