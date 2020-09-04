 

Новый кроссовер DS 7 Louvre проведёт покупателя в музеи мира

04.09.2020, 1:16, Новости дня

Французская компания Citroen официально представила новую версию кроссовера DS 7 Crossback Louvre, который является лимитированным исполнением популярной модели.

В свою очередь, разработка новой версии осуществлялась при непосредственном участии специалистов знаменитого музея. Для владельцев кроссовера будут предложены дополнительные опции, включая отображение основных произведений искусства на мультимедийном экране передней панели.

В новом исполнении автомобиль имеет 1,6-литровый бензиновый мотор в разных версиях на 180 и 225 л.с. мощности соответственно. Кроме того, клиенты смогут выбрать автомобиль также с улучшенными гибридными установками. Пока производитель не намерен распространять свои продажи DS 7 Crossback Louvre на российский рынок.



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