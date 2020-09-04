Потеря слуха повышает риск деменции в будущем

04.09.2020, 1:16, Новости дня

Учеными была разработана новая теория о том, как потеря слуха способна стать причиной слабоумия. По мнению специалистов, раннее устранение этого сенсорного нарушения поможет предотвратить болезнь.

Во время исследований обнаружилось, что потеря слуха напрямую связана с деменцией, она может быть причиной десятой части из 47 миллионов случаев по всему миру. Группа специалистов представила новую теорию, которая объясняет эту связь.

Новый ракурс, который предлагает команда, фокусируется на центрах памяти глубоко в височной доле. Эта часть мозга напрямую связана с долговременной памятью, она также участвует в кратковременном хранении и манипулировании слуховой информацией. По мнению исследователей, измененная активность в системе памяти, которая вызвана потерей слуха и болезнью Альцгеймера, усиливает друг друга.