 

Конгрессмены от обеих партий призвали Помпео встать на сторону народа Беларуси

04.09.2020, 1:10, Новости дня

Законодатели-демократы Марси Каптур, Грегори Микс и республиканцы Адам Кинзингер и Брайан Фицпатрик направили письмо госсекретарю Майку Помпео, призвав администрацию Трампа осудить насилие, совершаемое правительством Беларуси по отношению к собственному народу после фальсификации выборов, и ввести санкции против тех, кто нарушает в этой стране права человека. Письмо свидетельствует о том, что республиканцы и демократы в Конгрессе твердо поддерживают право народа Беларуси на выбор собственного будущего перед лицом роста внутренних репрессий и эскалации российского влияния.

Авторы письма призвали Помпео осудить насилие в Беларуси, призвать к освобождению политических заключенных, оказать поддержку гражданскому обществу, содействовать дипломатической поддержке новых выборов и применить санкции к нарушителям прав человека.

В письме подчеркивается, что речь идет не о геополитике, а о свободе, достоинстве и демократических гарантиях.

«Мы… призываем Вас активизировать усилия по поддержке белорусского народа, осуждая насилие, призывая к освобождению всех политических заключенных, содействуя дипломатической поддержке новых свободных и справедливых выборов, усиливая поддержку белорусского гражданского общества, обеспечивая доступ к сбалансированным и независимым СМИ и применяя санкции ко всем нарушителям прав человека в координации с нашими европейскими союзниками, – говорится в обращении. – Мы настоятельно призываем Вас и администрацию обеспечить более широкое руководство и продолжить дипломатические усилия, включая усиление координации с ЕС и единомышленниками, для немедленного прекращения насилия и репрессий, освобождения всех политических заключенных и начала диалога для проведения свободных и честных выборов с участием международных наблюдателей».

Свои подписи под письмом также поставили конгрессмены Китинг, Уилсон, Коннолли, Шимкус, Шифф, Липински, Купер, Макговерн, Гальего, Рупперсбергер, Коэн, Ловенталь, Карсон, Филлипс, Коста, Паллоне и Раш.



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