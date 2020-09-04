 

Около порта Бейрута обнаружили 4 тонны нитрата аммония

04.09.2020, 0:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинНа въезде в порт Бейрута инженерное подразделение армии Ливана обнаружило склады с более 4 тоннами нитрата аммония.

«На основании запроса таможенной службы порта Бейрута инженерное подразделение армии Ливана обнаружили четыре склада за пределами гавани близ въезда №9. Выяснилось, что на складах 4 тонны 350 килограмм (нитрата аммония)», – передает заявление армии РИА «Новости».

Ранее директор порта Басем Кейси заявил, что взрывоопасные вещества все еще находятся на территории гавани. Таможенная служба должна вывезти их из столицы.

Напомним, в результате взрыва, который произошел 4 августа в порту Бейрута, погибли свыше 170 человек, более 6000 пострадали. Бейрут признан районом бедствия. Причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Авиакомпания МАУ несет миллионные убытки и вынуждена сокращать сотрудников

12.07 / Названа причина смерти невесты на свадьбе в Москве

07.07 / Пострадавшим от взрыва дома в Киеве выделят 20 млн грн на ремонт квартир

29.06 / Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

17.07 / Армения осуждает «преступную угрозу» Азербайджана о возможном ударе по Мецаморской АЭС

03.09 / Рубль снизился к доллару

15.08 / НАБУ завершило расследование по делу Омеляна

28.08 / Помпео выразил беспокойство по поводу китайских рыболовных судов у Галапагосских островов

21.07 / Роспотребнадзор сообщил о неизменности генома коронавируса в стране

09.07 / Сотрудника пресс-службы правительства Германии заподозрили в шпионаже на Египет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска