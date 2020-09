Трамп призвал американцев повторно голосовать на выборах. Twitter обвинил его в нарушении правил

04.09.2020, 0:45, Новости дня

Twitter обозначил две публикации президента США Дональда Трампа как нарушающие правила гражданской ответственности и в сфере избирательного права. Об этом 3 сентября сообщили в службе безопасности соцсети.

Глава государства призвал американцев, которые намерены голосовать на президентских выборах по почте, в день голосования прийти на участок и убедиться, что их голос учтен. Если нет – он предложил проголосовать повторно.

“Зайдите на свой избирательный участок, чтобы узнать, занесены ли ваши сообщения в таблицу подсчета. Если это произошло, то проголосовать вы не сможете, система голосования по почте сработала как надо. Если же он не был учтен, голосуйте – это право гражданина”, – заявил Трамп.

We placed a public interest notice on two Tweets in this thread for violating our Civic Integrity Policy, specifically for encouraging people to potentially vote twice. https://t.co/UU9kJfqptz

— Twitter Safety (@TwitterSafety) September 3, 2020

В Twitter отметили, что сообщения Трампа нарушили правила соцсети о гражданской честности и честности на выборах.

Конфликт президента США с Twitter продолжается несколько месяцев. Все началось 26 мая, когда Twitter пометил два сообщения Трампа как вводящие в заблуждение. В этих твитах Трамп высказался против голосования по почте во время пандемии коронавируса. По его мнению, результаты такого голосования могут быть искажены, документы могут похитить из почтового ящика, подделать или подписать за других.

28 мая Трамп подписал указ “против цензуры в соцсетях”. В Twitter его назвали угрозой свободе слова.

29 мая Twitter разместил над постом главы Белого дома о протестах в Миннеаполисе информацию о нарушении правил в отношении героизации насилия, но решил не закрывать твит, потому что он может иметь общественную значимость. При этом сообщение Трампа было закрыто для репостов и ему невозможно было поставить лайк. Президент назвал действия сервиса микроблогов предвзятыми.

28 июля Трамп обвинил соцсеть в том, что она стремится представить действующего главу государства в негативном ключе.

29 июля Twitter удалил твит Трампа о том, что существует лекарство от коронавируса. В этот же день соцсеть ограничила аккаунт сына Трампа – Дональда Трампа – младшего – из-за видео о том, что носить маски во время пандемии необязательно.