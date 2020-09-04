 

Таможенники в Борисполе изъяли 46 гаджетов Apple у пассажира из ОАЭ

04.09.2020, 0:45, Новости дня

Киевские таможенники изъяли 46 незадекларированных гаджетов Apple стоимостью 22,8 тыс. евро у пассажира рейса из Объединенных Арабских Эмиратов, рассказали в Киевской таможне.

Сотрудники Киевской таможни в чемодане пассажира нашли 21 мобильный телефон моделей Iphone 11 и Iphone PRO, 15 беспроводных наушников Apple Airpods PRO и 10 часов Apple Watch Series MWV72.

У пасажира рейсу з Еміратів #київські_митники вилучили 46 незадекларованих ґаджетів #Apple вартістю 22,8 тисячі євро21…

Posted by Київська митниця Держмитслужби on Neljapäev, 3. September 2020

В аэропорт “Борисполь” пассажир прибыл регулярным рейсом из Дубаи.

Электронику и аксессуары таможенники обнаружили при досмотре багажа с помощью рентген-аппарата.

В таможне добавили, что пассажир выбрал “зеленый коридор” для прохождения таможенного контроля, ни один из предметов он не задекларировал.

Технику и аксессуары украинские таможенники изъяли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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