 

Крупнейший бордель Европы обанкротился из-за пандемии

04.09.2020, 0:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинКрупнейший бордель Европы Pascha, который находится в Кельне, объявил о своем банкротстве из-за пандемии коронавируса.

«Это немыслимо, но во вторник я подал заявление о банкротстве в местный суд», – рассказал изданию Express управляющий директор Pascha Армин Лобшайд.

В заведении работают около 120 проституток и еще около 60 сотрудников, в том числе повара, парикмахеры, электрики, массажисты, уборщицы или охранники. Всем им необходимо платить зарплату, однако все средства борделя были исчерпаны.

Отрасль сильно пострадала от запрета проституции на фоне распространения коронавируса. Лобшейд поясняет, что этот запрет продлевают каждые две недели.

«Мы не можем так планировать. Мы могли бы предотвратить банкротство с помощью банков, если бы нам пообещали, что мы сможем открыться в начале следующего года. Потому что все в индустрии знают, что секс-бизнес продолжается, однако способом, который никому не понравится, а именно анонимно и в обход налоговой», – говорит Лобшейд.

Бордель был открыт в 1972 году, это был первый в Европе высотный публичный дом – 12 этажей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что немецкие проститутки заявили об «абсолютной катастрофе» из-за коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / В мире: Европа душит остатки украинской промышленности

28.08 / В школах разрешили точечно вводить карантин

03.07 / США запустят секретный спутник

31.07 / Нарушение масочного режима обошлось магазинам Москвы в 300 млн рублей

01.07 / Голодные и очень злые: агрессивные комары атаковали москвичей

27.08 / Guardian – Вашингтону не дали ввести санкции по иранской сделке, из которой он сам вышел

19.08 / На Украине раскрыли план провалившейся спецоперации по захвату «боевиков ЧВК Вагнера»

10.07 / Мнения: Человечество пошло по пути мышей

14.07 / В РФ собрались запретить браки сменившим пол людям

07.07 / Экс-посол в России Хантсман проиграл праймериз по выборам губернатора Юты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска